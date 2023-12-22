Школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты

В этом году к участию в конкурсе также будут допущены вузы.

В 47-ом регионе стартует конкурс для школьных музеев "Солдаты Великого Отечества". Он посвящён героям и событиям СВО и включает номинации "Лучший школьный городской музей" и "Лучший школьный сельский музей". Три победителя из числа школ и средних профессиональных учебных заведений получат федеральные гранты.

В этом году к участию в конкурсе также будут допущены вузы. В прошлом всероссийском конкурсе школьных музеев поступило более 1100 заявок из 70 регионов России.

Победителем в номинации "Лучший городской школьный музей" стала школа из Ленинградской области - музей боевой славы "Дорога Жизни" МКОУ "Шумская СОШ".

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти рассказали о возможностях единого социального проездного билета.

Фото: Правительство Ленобласти