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Школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты
Сегодня, 9:14
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Школьным музеям Ленобласти могут выдать гранты

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В этом году к участию в конкурсе также будут допущены вузы.

В 47-ом регионе стартует конкурс для школьных музеев "Солдаты Великого Отечества". Он посвящён героям и событиям СВО и включает номинации "Лучший школьный городской музей" и "Лучший школьный сельский музей". Три победителя из числа школ и средних профессиональных учебных заведений получат федеральные гранты.

В этом году к участию в конкурсе также будут допущены вузы. В прошлом всероссийском конкурсе школьных музеев поступило более 1100 заявок из 70 регионов России.

Победителем в номинации "Лучший городской школьный музей" стала школа из Ленинградской области - музей боевой славы "Дорога Жизни" МКОУ "Шумская СОШ".

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти рассказали о возможностях единого социального проездного билета.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, музеи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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