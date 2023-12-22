Жителям Ленобласти рассказали о возможностях единого социального проездного билета

Начиная с 1 января текущего года, стоимость льготного проездного билета на территории Ленинградской области увеличилась до 453 рублей.

Эксперты поделились с жителями Ленобласти информацией о новых возможностях для использования единого социального проездного билета (ЕСПБ). В 2024 году его можно продлить в кассах метро, что является удобным дополнением к предыдущим способам продления.

Кроме того, теперь для получения льготного проездного билета обязательно нужна фотография, как для автобусов, так и для электричек. Эта услуга доступна в любом филиале или отделении МФЦ Ленинградской области.

Начиная с 1 января текущего года, стоимость льготного проездного билета на территории Ленинградской области увеличилась до 453 рублей. Эксперты напоминают, что при возникновении вопросов, связанных с его активацией, следует обращаться в Центр социальной защиты населения по единому бесплатному номеру 8 800 350 06 05.

Ранее мы сообщили о том, что мясные деликатесы начнут выпускать на заводе в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти