Мясные деликатесы начнут выпускать на заводе в Ленобласти

На заводе в Синявино завершилась модернизация.

В Кировском районе Ленобласти завершилась модернизация завода мясных деликатесов в Синявино. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания после реконструкции выдал госстройнадзор Ленинградской области, рассказали в Комитет по строительству 47 региона.

Завод мясных деликатесов в Синявино оптимизировали и открыли новые лаборатории. Сегодня оно работает на большой ассортимент продуктов, включая цех с климакамерами, где делают хамон, фуэт и другие испанские деликатесы.

Завод по производству колбасных изделий построен в 1994 году. Внутри находятся склад сырья, мясной цех, колбасный цех, климакамеры для созревания колбас и хамона, а также отделы упаковки, хранения и отгрузки. На предприятии работают около 100 человек.

В настоящее время завод полностью специализирован на производстве деликатесной сыровяленой продукции: хамона, фуэта, сальчичона и чоризо. Так как настоящие колбасы покрыты благородной плесенью, производство отделено от других мясных продуктов.

Ранее стало известно, что Ленобласти принадлежит третье место в России по производству роз.

Фото: Telegram/ Стройблок ЛО для СМИ