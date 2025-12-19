За первые десять месяцев 2025 года российские компании приобрели мяса крупного рогатого скота на 84,4 млн долларов.

В январе-октябре 2025 года Россия увеличила импорт индийского мяса почти втрое. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

Отмечается, что показатель импорта продукции достиг исторического максимума. За первые десять месяцев 2025 года российские компании приобрели мяса крупного рогатого скота на 84,4 млн долларов. Показатель в 2024-м за аналогичный период составлял 29,87 млн долларов.

Сообщается, что это стало наибольшей стоимостью импорта как минимум с 2016 года. Кроме того, индийские компании помимо мяса нарастили поставки в Россию креветок. Общая сумма продукции составила 134,6 млн долларов. Это на треть больше уровня годом ранее.

Фото: pxhere.com