Китай прекратил импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

С 1 января 2026 года Пекин прекратил закупку электроэнергии из России. Отмечается, что Пекин принял такое решение из-за высоких цен. Экспортом занималась компания "Интер РАО", которая поставляла в КНР излишки электроэнергии с Дальнего Востока. Нынешний контракт между странами действует до 2037 года. Предполагалось, что за весь период Москва поставит Пекину около 100 млрд кВт•ч.

В Минэнерго отметили, что поставки могут возобновить при получении запроса от Китая и достижении условий сотрудничества, выгодных обеим странам. Ситуацию также прокомментировали в "Интер РАО". Компания подчеркнула, что экспортный контракт с КНР продолжает действовать

Фото: pxhere.com