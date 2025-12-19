Объем импорта южнокорейских машин составил 1,042 млрд долларов.

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 77% по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.

Отмечается, что объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию в декабре прошлого года вырос на 19%. Всего в страну продали автомобилей на 25,4 млн долларов за месяц. Рекордный показатель за 2025-й был зафиксирован в сентябре. Тогда Южная Корея продала России автомобилей на 149 млн долларов.

Всего по итогам прошлого года объем импорта южнокорейских машин составил 1,042 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом (588 млн долларов) рост составил 77,2%. В 2021-м импорт оценивался в 2,55 млрд долларов.

Фото: pxhere.com