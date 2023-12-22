Валентина Ленинградская", "Джамиля", "Сюзанна" и еще 14 сортов роз, более 50 сортов тюльпанов – тепличные хозяйства Ленобласти в начале марта ведут круглосуточную срезку и отправку цветов.

В 2024 году рост производства тюльпанов к 8 Марта в Ленинградской области составил 14%. Цветы реализуются в розницу и в торговых сетях. Но главное производство в регионе – это розы. Об этом рассказала администрация Ленобласти.

Валентина Ленинградская", "Джамиля", "Сюзанна" и еще 14 сортов роз, более 50 сортов тюльпанов – тепличные хозяйства Ленобласти в начале марта ведут круглосуточную срезку и отправку цветов. Но главное производство в регионе – это розы. Ленобласти принадлежит третье место в России по производству роз, опыт выведения отечественных сортов и рекорд продуктивности – 296 роз с одного квадратного метра в год.

По итогам 2023 года в Ленинградской области выращено 35 млн штук цветов. На территории региона располагается крупнейший производитель роз в СЗФО – АО "Новая Голландия". В тепличном комплексе площадью 12 га ежегодно выращивают порядка 30 млн штук роз 17 сортов, среди которых цветы собственной селекции.

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Фото: администрация Ленобласти