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Флорист рассказал, как найти свежие цветы
Сегодня, 15:18
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Флорист рассказал, как найти свежие цветы

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Тюльпаны любят холод, а мимоза дольше простоит в тепле.

Флорист Вера Ильина рассказала, как правильно выбрать букет в подарок на 8 Марта. Эксперт объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как оценить свежесть цветов.

У каждого цветка есть свои признаки свежести. Тюльпаны лучше выбирать хрустящие, листья растения должны быть упругими, плотного зеленого цвета. Предпочтение стоит отдавать букетам из маленьких цветов, потому что они простоят дольше и еще вырастут.  Эти букеты лучше оставить в холодной воде. В вазу даже можно добавить кубики льда. Флорист напомнили, что обрезать ствол растения нужно ежедневно. Воду необходимо менять каждый день.

Мимоза, ромашки и подсолнух растут в теплой среде и любят солнце. Поэтому такие цветы лучше оставлять в воде комнатной температуры.

Ранее мы писали, что в Волосово мужчина украл букет и подарил своей девушке.

Фото: Pxhere

Теги: 8 марта, букеты, подарки, свежие цветы, флорист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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