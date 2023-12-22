Флорист рассказал, как найти свежие цветы

Тюльпаны любят холод, а мимоза дольше простоит в тепле.

Флорист Вера Ильина рассказала, как правильно выбрать букет в подарок на 8 Марта. Эксперт объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как оценить свежесть цветов.

У каждого цветка есть свои признаки свежести. Тюльпаны лучше выбирать хрустящие, листья растения должны быть упругими, плотного зеленого цвета. Предпочтение стоит отдавать букетам из маленьких цветов, потому что они простоят дольше и еще вырастут. Эти букеты лучше оставить в холодной воде. В вазу даже можно добавить кубики льда. Флорист напомнили, что обрезать ствол растения нужно ежедневно. Воду необходимо менять каждый день.

Мимоза, ромашки и подсолнух растут в теплой среде и любят солнце. Поэтому такие цветы лучше оставлять в воде комнатной температуры.

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