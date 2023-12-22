В Волосово мужчина украл букет и подарил своей девушке

Росгвардейцы доставили 33-летнего жителя Волосово в территориальный отдел полиции.

В Волосово росгвардейцы задержал жителя Волосово, похитившего из магазина букет цветов для своей девушки. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днём 5 марта росгвардейцы получили информацию о том, что молодой человек похитил товар из сетевого магазина на проспекте Вингиссара и скрылся.

Было установлено, что нетрезвый молодой человек долгое время стоял у входа в магазин и общался с девушкой. Затем он, вспомнив о приближающемся празднике, решил подарить своей спутнице цветы. Букет он взял в торговом зале, но платить за него не собирался, и сразу же вручил его своей спутнице. Персонал супермаркета забрал букет и вернул его на место, предложив купить цветы. Тогда молодой человек вновь вернулся в торговый зал, на глазах у работницы забрал понравившийся ему букет и вышел на улицу вместе с девушкой.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого "Ромео" неподалеку от супермаркета, когда он один шел по улице с похищенным букетом в руках. Росгвардейцы доставили 33-летнего жителя Волосово в территориальный отдел полиции.

Петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти