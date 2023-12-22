Петербуржцы потратят на букеты и подарки к 8 Марта около 8 тысяч рублей

Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин.

На букеты и подарки к 8 Марта петербуржцы в этом году потратят в среднем 8000 рублей. К таким выводам в ходе опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

На подарки и цветы к 8 Марта жители Санкт-Петербурга потратят в среднем 8000 рублей (4300 и 3700 рублей соответственно). В 2023 году горожане закладывали в бюджет к празднику 7000 рублей, в 2022 году – 7300 рублей, а в 2021 году потратили 5700 рублей.

Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег женского пола 8 Марта будут одаривать 3% мужчин и 4% женщин.

Больше всего на цветы и подарки к 8 Марта потратят в Москве: в среднем 3800 рублей на букеты и 5300 на подарки.

Опрос: 35% петербуржцев считают 23 февраля праздником всех мужчин.

Фото: unsplash