Опрос: 35% петербуржцев считают 23 февраля праздником всех мужчин

Каждая вторая трудоустроенная жительница города сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин.

Только 35% петербуржцев считают 23 февраля праздником всех мужчин, выяснили специалисты сервиса SuperJob.

В ходе опроса было выяснено, что для каждого второго петербуржца День защитника Отечества – это профессиональный праздник военных (бывших и нынешних). Ещё 35% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 13% – это просто еще один выходной день в календаре.

При этом, каждая вторая трудоустроенная жительница города сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин. Про подарки рассказали 35% опрошенных, про застолья или чаепития и торжественные речи – по 16%. А вот 23% ответили, что в их трудовых коллективах не планируют поздравлять мужчин с 23 февраля.

Ранее стало известно, каким видят свой идеальный выходной жители Петербурга.

Фото: unsplash