Стало известно, каким видят свой идеальный выходной жители Петербурга

Каждый четвертый респондент заявил, что на выходных не обойтись без занятий спортом.

Петербуржцы рассказали, каким они видят свой идеальный выходной. Результатами опроса поделились аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый четвертый респондент заявил, что на выходных не обойтись без занятий спортом. Еще 20% опрошенных любят гулять и проводить время на свежем воздухе, 17% – видеться с родными и близкими.

В свободное от работы время 15% горожан предпочитают выезжать на шашлыки, а для 11% важны культурные мероприятия и здоровый сон. "Просто отдыхать" нравится 9% респондентов.

Выбираться за город в выходной привыкли 7% жителей Петербурга, а проводить свободный день за чтением – 6%. Порядка 3% выезжают в кинотеатр для просмотра фильмов, столько же остаются дома и занимаются бытом.

Ранее на Piter.TV: 56% петербуржцев верят в любовь с первого взгляда.

Фото: Piter.TV