Опрос: 56% петербуржцев верят в любовь с первого взгляда

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств.

Более 50% опрошенных петербуржцев верят в любовь с первого взгляда. Об этом узнал сервис высокооплачиваемой работы SuperJob в ходе опроса представителей экономически активного населения Северной столицы.

Так, согласно опросу, 56% петербуржцев верят в любовь с первого взгляда, причем 45% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 11% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый.

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 60% против 52% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 37% из них не верят в любовь с первого взгляда.

Напоминаем, петербуржцев приглашают сдать вещи бывших на благотворительность.

Фото: pxhere