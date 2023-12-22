Петербуржцев приглашают сдать вещи бывших на благотворительность

Все собранные вещи обретут жизнь с чистого листа.

С 14 по 18 февраля благотворительный магазин "Спасибо!" приглашает петербуржцев сдать вещи бывших на благотворительность и завести новые знакомства в пространстве "Вокзал 1853". Об этом сообщила пресс-служба "Спасибо!".

Вот, что предлагают сделать петербуржцам:

– соберите остатки вчерашних расставаний в пакет;

– опустите их в специальный контейнер "Спасибо!" рядом с центральным объектом пространства – паровозом;

– превратите их в сегодняшние встречи, отыскав розовые бумажные таблички на столах и кассах у резидентов фудмолла! Просто поставьте одну из них на свой столик, если вы открыты к общению.

Все собранные вещи обретут жизнь с чистого листа – часть раздадут в Центре выдачи "Спасибо!", часть отправится в магазины (вырученные от их продажи деньги переведут в благотворительные фонды), а часть отправят на переработку.

Опрос: 57% петербуржец не будут отмечать День святого Валентина.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Благотворительные магазины "Спасибо!"