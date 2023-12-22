Опрос: 57% петербуржец не будут отмечать День святого Валентина

53% из них – потому что не считают этот день праздничным.

Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что большинство петербуржцев не будут праздновать День святого Валентина – более половины из них не считают его праздником. Однако более трети респондентов отметят 14 февраля, подарки своим половинкам сделает более половины опрошенных.

Из опрошенных не планируют отмечать День святого Валентина 57% жителей Северной столицы, 53% из них – потому что не считают этот день праздничным. Также 14% респондентов отметили, что вместо Дня святого Валентина празднуют День Петра и Февронии, который приходится на 8 июля.

Оставшиеся 43% опрошенных планируют устроить 14 февраля праздник себе и своей половинке. Большинство (47%) будут отмечать День святого Валентина дома, 31% забронировали столик для ужина в ресторане, а у 23% будет оригинальное свидание, 18% проведут вдвоем выходные за городом и 16% пойдут в кино.

Петербургские учителя рассказали Piter.tv, как относятся к празднованию Дня святого Валентина в школах.

Фото: unsplash