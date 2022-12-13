Петербургские учителя рассказали, как относятся к празднованию Дня святого Валентина в школах

Педагоги объяснили, почему сейчас подростки уделяют меньше внимания этой дате, чем несколько лет назад.

Piter.tv поговорил с учителями из петербургских школ и узнал, как отмечают День всех влюбленных в учебных заведениях.

Педагог-организатор Софья Шунина считает, что для празднования Дня святого Валентина школа не подходит. По мнению учительницы, эта дата двух людей, а не коллектива.

Я считаю, что отмечать в школе День всех влюбленных несколько странно. В моем понимании этот праздник – для взрослых людей, которые имеют серьезные отношения. Он не о дружеской любви, не о платонических чувствах. Думаю, что эту дату надо отмечать точно не в школе. Если в каких-то учебных заведениях есть традиция проводить мероприятия 14 февраля, то отменять их странно, ведь дети ждут чего-то интересного. Но как нововведение я бы не стала включать праздник в школьный календарь. Софья Шунина, педагог-организатор

По словам учительницы, во многих школах 14 февраля отмечают День книгодарения. Дети дарят друг другу книги, иногда в них кладут валентинки. Кроме того, Софья Шунина отметила, что не для каждого ребенка День всех влюбленных – праздник. Для кого-то он заканчивается грустным признанием, крахом надежд. Учителя стараются переключить внимание школьников на другое событие – обмен книгами.

Учитель изобразительного искусства школы № 546 Анна Павлова отметила, что в российских школах теперь уделяют меньше внимания иностранным праздникам.

Я учитель и человек старой формации, и для меня день Святого Валентина как и Хэллоуин не только в школах, но и вообще неприемлемы. Сейчас в нашей школе дню Святого Валентина стали уделять значительно меньше внимания. Висит небольшой почтовый ящик, куда можно опустить валентинку, которую доставят адресату. Вот и весь праздник. Анна Павлова, учитель изобразительного искусства школы № 546

Учитель истории и обществознания лицея № 265 Яна Дятленко рассказала, что День святого Валентина интересует обычно учеников старших классов, но на проведение мероприятий у них не хватает времени.

Когда я училась в школе, 14 февраля мы проводили квесты, дарили друг другу валентинки. Воспоминания остались приятные. Сейчас тематика праздника интересна ребятам из 10-х и 11-х классов, но времени отмечать дату у них нет, потому что идет подготовка к экзаменам, подростки постоянно думают о поступлении. График жизни современных школьников сильно отличается от того, по которому жили их родители, когда были учениками. Поэтому дети в этот день просто обмениваются анонимными открытками. Яна Дятленко, учитель истории и обществознания лицея № 265

Педагоги-себеседники Piter.tv отметили, что в российских школах теперь уделяют меньше внимания Дню святого Валентина. Учителя стараются оградить детей от лишних переживаний, с которыми могут столкнуться подростки из-за несчастной любви.

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