Куда пойти влюбленным на День святого Валентина: топ-5 событий в Петербурге

Сегодня, 14 февраля, пары отмечают День всех влюбленных. Редакция Piter.tv делится идеями, куда пойти на свидание в Северной столице.

"Севкабель Порт"

Почти весь день на территории площадки будут проходит тренинги, перформансы и другие мероприятия, посвященные празднику. Утром в общественном пространстве пройдет мастер-класс "Рисуем вином". В 13 часов начнется "влюбленная лотерея" в EYE PHOTO. В 16 часов дня в "Рыжем Жирафе" откроется мастер-класс "Романтичный коллаж".

Вечером петербуржцы смогут побывать на кинопоказе "Выживут только любовники", который пройдет в Мачтах. Фильм начнут показывать в 20:00.

Также пары могут устроить свидание на катке. До позднего вечера в "Севкабель Порту" проходят сеансы.

14 февраля отмечают не только День святого Валентина, но и Международный день книгодарения. В секции SVALKA проведут праздник книголюбов.

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port

Анненкирхе

Каждый вторник в лютеранской церкви на Кирочной, 8B, проходят органные концерты. В День святого Валентина здесь выступят Александра Веткина и Ольга Тарасевич с программой "Орган в четыре руки". Слушатели смогут насладиться композициями на тему любви. Для них исполнят "Маленькую ночную серенаду" Моцарта, "Историю любви" из фильма "Ромео и Джульетта", "Весну" Антонио Вивальди и другие узнаваемые музыкальные произведения. Концерт начнется в 19:30. Билеты обойдутся в 600 рублей. Их можно приобрести на сайте Анненкирхе.

Изображение: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

Петербургский Планетарий

В первой половине дня влюбленные могут просто погулять под звездами и узнать много нового о космосе в городском Планетарии. А вечером 14 февраля здесь начнется романтический концерт Fly Me to the Moon. Под огромным звездным куполом выступит квартет Константина Хазановича и солистка Анастасия Мартынова. Они исполнят знаменитые джазовые хиты о высоком чувстве. На концерте зрители смогут увидеть "космическое шоу": над головами посетителей будут лететь кометы, падать звезды. Событие начнется в 20:00.

Фото: ВКонтакте / Петербургский Планетарий

Оранжерея Таврического сада

В ближайшее время оранжерею начнут ремонтировать, но пока здесь принимают посетителей. Если хочется провести День всех влюбленных под пальмами, наслаждаясь музыкой, не обязательно ехать в теплые страны. В Оранжерее Таврического сада пройдет камерный концерт группы Just for You. Петербуржцев приглашают послушать лирические композиции Анастасии Абруцкой. Мероприятие начнется в 20:00.

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада

Библиотека имени В. В. Маяковского

Ценители книг 14 февраля могут серьезно сэкономить на покупках в любимом магазине. В библиотеке имени Маяковского отмечают Международный День книгодарения. Центральная городская публичная библиотека на набережной реки Фонтанки проводит акцию "Из рук в руки, от сердца к сердцу". С 12:00 до 18:00 можно подойти на основной абонемент и забрать в подарок списанные книги из фондов.

Фото: Pxhere

Фото: Pexels