Петербуржцам рассказали, где искать свою любовь

В День Святого Валентина, 14 февраля, петербуржцам и гостям города предлагают посетить Павловский дворец и встретиться с Амуром, юным богом любви.

Сотрудники музея-заповедника "Павловск" накануне Дня всех влюбленных рассказали, где искать свою любовь. В День Святого Валентина, 14 февраля, петербуржцам и гостям города предлагают посетить Павловский дворец и встретиться с Амуром, юным богом любви.

Амур, целящийся из лука, изображен на одноименной картине французского живописца Карла Ванлоо. И все посетители, а тем более мы, сотрудники музея-заповедника, уверены, что стрела крылатого ребенка попадает в сердце каждого, кто видит это полотно. Это действует! Готовы проверить? музей-заповедник "Павловск"

Смотреть можно с любого ракурса — любовная стрела все равно попадет в цель.

Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"