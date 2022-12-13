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Петербуржцам рассказали, где искать свою любовь

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В День Святого Валентина, 14 февраля, петербуржцам и гостям города предлагают посетить Павловский дворец и встретиться с Амуром, юным богом любви.

Сотрудники музея-заповедника "Павловск" накануне Дня всех влюбленных рассказали, где искать свою любовь. В День Святого Валентина, 14 февраля, петербуржцам и гостям города предлагают посетить Павловский дворец и встретиться с Амуром, юным богом любви.

Амур, целящийся из лука, изображен на одноименной картине французского живописца Карла Ванлоо. И все посетители, а тем более мы, сотрудники музея-заповедника, уверены, что стрела крылатого ребенка попадает в сердце каждого, кто видит это полотно. Это действует! Готовы проверить?

музей-заповедник "Павловск"

Смотреть можно с любого ракурса — любовная стрела все равно попадет в цель. 

Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"

Теги: день святого валентина, любовь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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