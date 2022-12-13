Петербуржцам рассказали, где искать свою любовь

Сотрудники музея-заповедника "Павловск" накануне Дня всех влюбленных рассказали, где искать свою любовь. В День Святого Валентина, 14 февраля, петербуржцам и гостям города предлагают посетить Павловский дворец и встретиться с Амуром, юным богом любви.
Амур, целящийся из лука, изображен на одноименной картине французского живописца Карла Ванлоо. И все посетители, а тем более мы, сотрудники музея-заповедника, уверены, что стрела крылатого ребенка попадает в сердце каждого, кто видит это полотно. Это действует! Готовы проверить?
музей-заповедник "Павловск"
Смотреть можно с любого ракурса — любовная стрела все равно попадет в цель.
Фото и видео: пресс-служба музея-заповедника "Павловск"
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