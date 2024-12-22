"Умный - это сексуальный": эволюция интеллекта, частично обусловленная любовью

Учёные из Австралии, Германии и Южной Африки изучили эволюцию интеллекта.

"Битлз" сказали об этом лучше всех: "Любовь — это всё, что тебе нужно". И, согласно новому исследованию Австралийского национального университета (ANU), то же самое верно и для животного мира. По крайней мере, для москитофиш — рыб размером с карандаш, обитающих в Центральной Америке, а теперь встречающихся по всему миру. Исследование опубликовано в журнале "Nature Ecology and Evolution". В исследовательскую группу вошли учёные из Австралии, Германии и Южной Африки. По словам учёных из Австралийского национального университета, самцы москито обладают впечатляющими навыками решения задач и могут успешно проходить лабиринты и другие тесты. У самцов, которые показывают лучшие результаты, больше шансов на спаривание.

Ведущий автор исследования доктор Иван Виноградов сказал, что самцы москито, вероятно, со временем развили более высокие когнитивные способности из-за преимущества, которое они давали им в поиске самок и производстве потомства — явление, известное как "половой отбор".

Долгое время считалось, что эволюция интеллекта у животных происходила под влиянием естественного отбора. Животные, которые лучше решали задачи, лучше добывали пищу, находили укрытие и избегали хищников, а значит, жили дольше. Затем они передали эти гены своему потомству, помогая будущим поколениям со временем становиться умнее. Иван Виноградов, ученый

Эксперт добавил, что есть и другое объяснение эволюции интеллекта: ум — привлекательное качество для противоположного пола. Более развитый мозг может помочь животному найти больше партнёров, чаще заниматься сексом и в конечном итоге иметь больше детёнышей. Такой тезис говорит о том, что интеллект у москитообразных рыб частично развился в результате полового отбора, когда черты, повышающие успешность спаривания и оплодотворения, становятся более распространёнными в течение нескольких поколений. Половой отбор обычно сильнее проявляется у самцов, чем у самок, потому что у большинства видов самцов, ищущих партнёрш, больше, чем самок, готовых к спариванию и размножению.

Наше исследование показывает, что интеллект москитофорелей обусловлен не только их потребностью находить пищу или избегать хищников, но и сложными задачами, связанными с поиском партнёра. Это показывает, что, как и у людей, любовь побеждает всё. Иван Виноградов, ученый

Исследователи измерили интеллект самцов москито, проведя их через серию подводных тестов, в том числе по навигации в лабиринтах, обходу прозрачных барьеров и запоминанию разноцветных пятен. Рыбок, которые смогли пройти тесты, наградили. Затем команда в течение двух месяцев отслеживала, сколько потомства производит каждый самец, конкурируя с другими самцами за самку для спаривания. Проведя более 2000 тестов на отцовство, учёные обнаружили, что более умные самцы, успешно прошедшие подводные испытания, спаривались с большим количеством самок и производили больше потомства, чем менее умные рыбы, не прошедшие испытания.

Наши результаты показывают, что эволюция когнитивных способностей могла быть вызвана половым отбором у самцов, которые получали больше возможностей для спаривания. Майкл Дженнионс, соавтор исследования, профессор

Он предположил, что что-то в этих самцах, по-видимому, давало им преимущество в обеспечении возможностей для спаривания. Вероятно, самки распознавали и предпочитали более умных самцов, или, может быть, более умные самцы лучше преследовали самок и заставляли их спариваться, что является распространённой, хотя и неприятной, практикой у москитообразных. Ученые заметили, что в будущих исследованиях важно более внимательно наблюдать за самцами и посмотреть, как отличается брачное поведение более умных и более глупых самцов.

Роботы учатся двигаться, наблюдая за самими собой.

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