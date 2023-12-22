В Петербурге заметно подрос спрос на букеты накануне 14 февраля

Также стало популярным заказывать съедобные букеты.

К 14 февраля 2024 года спрос на цветочные букеты среди жителей Северной столицы вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе сервиса "Avito Услуги".

Также стало популярным заказывать съедобные букеты. Начиная с января, этот показатель вырос на 58%, тем не менее, количество предложений на рынке увеличилось всего на 22%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, разница составила 64%. Спрос на композиции из воздушных шариков возрос на 11%. Аналитики считают, что потребность в последних будет расти ещё сильнее в ближайшее время.

Стоит также отметить, что в подарочных магазинах города все еще популярны кулоны, альбомы и статуэтки. Петербуржцы предпочитают изделия ручные работы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев приглашают сдать вещи бывших на благотворительность.

Фото: Pxhere