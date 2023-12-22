Стало известно, как отметят петербуржцы День всех влюбленных

Около 40 процентов жителей планируют устроить свидание.

Около 57 процентов жителей Петербурга не будут отмечать День святого Валентина. Из них 53 процента не считают этот день особенным. Об этом сообщили аналитики "Авито".

Известно, что 23 процента респондентов не будут отмечать 14 февраля, потому что не находятся в отношениях. Еще семь процентов жителей пожаловались, что партнер против празднования Дня всех влюбленных.

Однако некоторые жители города на Неве желают отметить День Петра и Февронии. Этот праздник важен для 14 процентов респондентов. Ещё 17 участников опроса не хотят быть объектами маркетинговых уловок и решили не тратиться на подарки и валентинки.

Оставшиеся 43 процента участников опроса рассказали, как будут отмечать 14 февраля. Горожане планируют устроить романтический вечер дома, некоторые пойдут в ресторан, а часть жителей придумала оригинальное свидание.

Влюбленные планируют дарить друг другу цветы, косметику, духи, сладости, вещи для хобби, ювелирные украшения и акции на бирже.

Ранее мы писали, что на свидание в Петербурге жители тратят около 5,3 тыс. рублей.

Фото: Pxhere