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На свидание в Петербурге жители тратят около 5,3 тыс. рублей
Сегодня, 15:21
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На свидание в Петербурге жители тратят около 5,3 тыс. рублей

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Петербуржцы тратят на одно свидание около 5,3 тыс. рублей. Ужин в ресторане обходится  почти в три тыс. рублей, а цветы в 2,3 тыс. рублей. 

Стало известно, сколько стоит один романтический вечер в Северной столице. Аналитики сервиса 2ГИС назвали стоимость букетов и ужина в ресторане. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Петербуржцы тратят на одно свидание около 5,3 тыс. рублей. Ужин в ресторане обходится  почти в три тыс. рублей, а цветы в 2,3 тыс. рублей. 

Аналитики выяснили, что дороже всего приглашать девушку на свидание в Москве. В столице за ужин в ресторане и букет роз придется отдать более 6,6 тыс. рублей.

Специалисты рассказали, что больше всего свиданий в месяц могут позволить себе жители Тюмени, Москвы и Петербурга. Жители города на Неве могут организовать около 17 романтических прогулок в месяц.

Ранее мы писали, что в Петербурге таксисты могут получать штраф до 50 тысяч за несоблюдение цветовой гаммы автомобиля.

Фото: Pxhere

Теги: букеты, деньги, любовь, рестораны, свидание в петербурге, траты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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