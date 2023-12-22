В Петербурге таксисты могут получать штраф до 50 тысяч за несоблюдение цветовой гаммы автомобиля

Комитет по транспорту будет контролировать соблюдение обязательных требований к легковым такси, в том числе по цветовой гамме. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, рассказали в Комитете.
Проект изменений в закон об административных правонарушениях в Петербурге рассмотрен 12 февраля и поддержан в ЗакСе Северной столицы на профильной комиссии под председательством депутата Алексея Цивилёва. В ближайшее время проект в 1 чтении рассмотрят депутаты ЗакСа.
Предполагается ввести штрафы:
– за несоблюдение цветовой гаммы кузова легкового такси – от 3000 до 50000 рублей.
– за нарушение запрета на предложение услуг в аэропортах, на ж/д вокзалах и автовокзалах (за исключением специальных мест) – от 5000 до 100000 рублей.
– за несоблюдение обязательного требования о предоставлении в уполномоченный орган информации сведений о действующих тарифах – от 50000 до 100000 рублей.
После рейдов в Ленобласти стало меньше таксистов-нелегалов.
Фото: Комитет по транспорту
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