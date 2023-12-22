После рейдов в Ленобласти стало меньше таксистов-нелегалов

Одной из причин отстранения таксистов от работы стало отсутствие специального разрешения.

Комитет по транспорту Ленобласти активно работает по ликвидации незаконной деятельности таксистов в Ломоносовском районе. В ходе проведённой проверки были выявлены несколько серьезных нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками, сообщила пресс-служба ведомства.

Одной из причин отстранения таксистов от работы стало отсутствие специального разрешения. Некоторые из них осуществляли деятельность без соответствующих документов, несмотря на требования закона. Кроме того, было обнаружено, что определённое количество перевозчиков не подверглось обязательному предрейсовому медицинскому осмотру, что также является нарушением.

Комитет также выявил факты отсутствия российских водительских удостоверений и регистраций у некоторых шоферов. Нарушители также не прошли предрейсовый технический осмотр своих транспортных средств. Один из автомобилей был отправлен на специальную стоянку. Нелегальные перевозчики, в свою очередь, были оштрафованы за нарушение правил.

За последнее время количество нелегальных таксистов в Ломоносовском районе значительно уменьшилось благодаря эффективной работе комитета по транспорту, направленной на обеспечение соблюдения законодательства и антикоррупционной политики в сфере такси.

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Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области