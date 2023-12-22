Учения спасателей и водолазов Росгвардии состоялись в Ленобласти

За процессом событий следили вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин и начальник Управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области Андрей Тарасов.

В зимний период в Ленинградской области прошла тренировка по аварийно-спасательным и неотложным работам под водой с использованием водолазных технологий. В учениях приняли участие спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области, а также сотрудники специальных подразделений СОБР "Гранит" и ОМОН "Бастион" Росгвардии.

За процессом событий следили вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин и начальник Управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области Андрей Тарасов.

Михаил Ильин отметил важность сотрудничества между спасательными службами региона и Росгвардией, подчеркнув необходимость слаженных действий. Тренировка была направлена на отработку взаимодействия и обмен опытом между всеми службами 47-ого региона.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Ленобласти достиг 108%.

Фото: Правительство Ленобласти