Индекс промышленного производства Ленобласти достиг 108%

Большой рост был заметен в вагоностроении, газохимии и мебельном производстве.

Индекс промышленного производства Ленобласти за 2023 год составил 108% от уровня 2022 года. Отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала ещё более высокий показатель − 111,3%.

Большой рост был заметен в вагоностроении, газохимии и мебельном производстве. Также власти отмечают восстановление производства целлюлозы, бумаги, бумажных изделий и полиграфической продукции после проблем с химическими составляющими.

Отмечается положительная динамика в производстве лекарственных препаратов, материалов для медицинских целей, одежды и лакокрасочных материалов.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти будут штрафовать хозяев незарегистрированных домашних животных.

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