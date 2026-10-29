В России молодежь чаще, чем старшие поколения, получает помощь от родителей

На практике родителям помогают 63 процента россиян, у которых они есть.

Петербуржцы в среднем тратят на помощь родителям 15 300 рублей. Годом ранее эта сумма составляла 15 500 рублей, а в 2024 году – 14 200 рублей. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. В ходе опроса установлено, что 53 процента россиян считают, что взрослые дети должны поддерживать родителей материально независимо от обстоятельств. Еще 34 процента выступают за помощь, но только если старшее поколение испытывает серьезные финансовые трудности. Против такой поддержки высказались четыре процента респондентов, а девять процентов не смогли определиться с ответом.

Безусловную помощь чаще одобряют мужчины. Речь идет о 56 процентов против 50 процентов среди женщин. При этом россиянки чаще считают, что поддерживать родителей следует лишь в сложной ситуации. Таким образом ответили 38 процентов женщин и только 30 процентов мужчин.

Среди респондентов младше 35 лет 57 процентов опрошенных полагают, что помогать родителям требуется постоянно. Среди более старших участников социологического опроса таких людей уже 51-53 процент. Люди старше 45 лет чаще говорят о том, материальная поддержка нужна только при тяжелом положении родителей (36 процентов).

Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей реже других считают необходимой постоянную помощь. Такой вариант одобрили 43 процента. Участники опроса со средним доходом чаще готовы помочь, если у родителей совсем не хватает денежных средств на жизнь. Так проголосовали 43 процентов против 33 процентов среди зарабатывающих меньше и 32 процентов – больше. Среди россиян с доходом от 150 тысяч рублей ежемесячно постоянную помощь родителям оказывают 31 процент. В категориях с более низким заработком данный показатель составляет 13-19 процентов. Молодежь чаще, чем старшие поколения, получает помощь от родителей (28 процентов).

В Петербурге 26 процентов рекрутеров применяют нейросети в подборе персонала.

Фото: Piter.tv