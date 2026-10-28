В Петербурге 26 процентов рекрутеров применяют нейросети в подборе персонала

Чат-ботами в работе пользуются 26% рекрутеров.

На территории Санкт-Петербурга нейросети применяют при подборе персонала 26 процентов компаний. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. В ходе опроса рекрутеры объяснили, что чаще всего искусственный интеллект (ИИ) помогает составлять тексты для вакансий и материалы для карьерных страниц. Кроме этого ИИ применяется для сбора информации, анализа заработной платы, разработки сценариев для собеседований с кандидатами и подготовки отчётов.

Эксперты пояснили, что в настоящее время говорить о готовности рекрутеров доверить нейросетям сам процесс найма претендентов на рабочие места по-прежнему остаётся низкой. Полностью передать подбор персонала ИИ согласны менее одного процента опрошенных специалистов по кадрам, а частично – 28 процентов. Наиболее подходящими задачами для нейросетей респонденты назвали первичный отбор кандидатов и подготовку аналитических материалов. При этом 63 процента рекрутеров не готовы использовать ИИ для подбора специалистов. Эти люди полагают, что пока что нейросети не могут качественно оценивать резюме.

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Фото: Piter.tv