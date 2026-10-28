  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 26 процентов рекрутеров применяют нейросети в подборе персонала
Сегодня, 11:38
9
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 26 процентов рекрутеров применяют нейросети в подборе персонала

0 0

Чат-ботами в работе пользуются 26% рекрутеров.

На территории Санкт-Петербурга нейросети применяют при подборе персонала 26 процентов компаний. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного цифровым сервисом по поиску работы SuperJob. В ходе опроса  рекрутеры объяснили, что чаще всего искусственный интеллект (ИИ) помогает составлять тексты для вакансий и материалы для карьерных страниц. Кроме этого ИИ применяется для сбора информации, анализа заработной платы, разработки сценариев для собеседований с кандидатами и подготовки отчётов. 

Эксперты пояснили, что в настоящее время говорить о готовности рекрутеров доверить нейросетям сам процесс найма претендентов на рабочие места по-прежнему остаётся низкой. Полностью передать подбор персонала ИИ согласны менее одного процента опрошенных специалистов по кадрам, а частично – 28 процентов. Наиболее подходящими задачами для нейросетей респонденты назвали первичный отбор кандидатов и подготовку аналитических материалов. При этом 63 процента рекрутеров не готовы использовать ИИ для подбора специалистов. Эти люди полагают, что пока что нейросети не могут качественно оценивать резюме.

Более 10% петербуржцев планируют продлить отдых на День народного единства.

Фото: Piter.tv

Теги: superjob, искусственный интеллект, нейросети, соцопрос
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии