Выставка "Про сердце" открылась в Центре Алмазова

Интерактивные аппараты ЭКГ и операционные столы дополняют виртуальные технологии (VR), которые позволяют детям более детально изучить функционирование сердца и проблемы, связанные с ним.

На базе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова была открыта первая обширная выставка для детей, посвященная анатомии сердца и его заболеваниям. Основной целью выставки является помощь детям в проверке уровня холестерина и проведении диагностики игровым пациентам.

Как уточнил президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, главной задачей в настоящее время является своевременная диагностика нарушений, с которыми сталкиваются дети, и их лечение, а также коррекция факторов риска. Существует понятие "1 тыс. дней" – это период, когда формируется здоровье человека. В возрасте 2-3 года очень важно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить различные мероприятия, связанные не только с диагностикой, но и с образованием.

Большая выставка "Про сердце" на площади 1,5 тыс. кв. м находится на Коломяжском проспекте и представляет собой сочетание классических форм рассказа о истории лечения болезней сердца со времен античности и интерактивных форматов. Здесь дети могут поставить диагноз игровым пациентам, у которых возникли проблемы со здоровьем сердца. Молодые посетители, вместе со специалистами, проходят по площадке, обладая карточками болезни игровых пациентов, где собирают данные о состоянии и методах лечения.

Интерактивные аппараты ЭКГ и операционные столы дополняют виртуальные технологии (VR), которые позволяют детям более детально изучить функционирование сердца и проблемы, связанные с ним. Одна часть выставки призвана просветить молодых посетителей, а другая – убедить родителей в необходимости регулярной проверки сердечного здоровья у детей.

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Фото: healthmuseum.ru