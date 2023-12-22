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В музее "Россия - Моя история" пройдет гала-концерт "Встречи на Неве - 2024"
Сегодня, 14:58
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В музее "Россия - Моя история" пройдет гала-концерт "Встречи на Неве - 2024"

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Перед зрителями выступят детские музыкальные коллективы Северной столицы. Возрастные ограничения: 0+

В музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" 30 марта пройдет ала-концерт Открытого Фестиваля-конкурса детских духовых оркестров "Встречи на Неве - 2024".  Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Начало концерта в 16:00. Вход на музыкальный вечер свободный. 

Фестиваль призван привлечь внимание широкой зрительской аудитории к духовому музыкальному искусству к сохранению и продолжению лучших традиций духовой исполнительской школы. 

Пресс-служба музейно-выставочного пространства "Россия - Моя история"

Отметим, что перед зрителями выступят детские музыкальные коллективы Северной столицы. Они исполнят сочинения русских и зарубежных композиторов. 

Ранее мы писали, что в Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство".

Фото: Telegram / Россия – Моя история Санкт-Петербург

Теги: гала-концерт, музей, музыка, оркестр, россия моя история
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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