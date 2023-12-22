В музее "Россия - Моя история" пройдет гала-концерт "Встречи на Неве - 2024"

В музейно-выставочном центре "Россия - Моя история" 30 марта пройдет ала-концерт Открытого Фестиваля-конкурса детских духовых оркестров "Встречи на Неве - 2024". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало концерта в 16:00. Вход на музыкальный вечер свободный.
Фестиваль призван привлечь внимание широкой зрительской аудитории к духовому музыкальному искусству к сохранению и продолжению лучших традиций духовой исполнительской школы.
Пресс-служба музейно-выставочного пространства "Россия - Моя история"
Отметим, что перед зрителями выступят детские музыкальные коллективы Северной столицы. Они исполнят сочинения русских и зарубежных композиторов.
Ранее мы писали, что в Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство".
Фото: Telegram / Россия – Моя история Санкт-Петербург
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