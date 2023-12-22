На Дворцовой площади 24 апреля состоялась репетиция сводного военного оркестра

На главной городской площади прозвучали знаменитые мелодии времен Великой Отечественной войны.

Во вторник, 24 апреля, на Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы. На главной городской площади тренировались пешие расчеты при участии военного оркестра, рассказал корреспондент Piter.tv.

На главной городской площади прозвучали знаменитые мелодии времен Великой Отечественной войны. Их исполнил сводный военный оркестр. Первая репетиция оркестра к 9 Мая на Дворцовой площади прошла 1 апреля.

На Дворцовой площади 9 мая в 10:00 состоится военный парад. А после – парад техники времен Великой Отечественной войны. По Невскому проспекту в 13:30 от площади Восстания до Дворцовой площади 80 ретроавтомобилей провезут 150 участников Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. Из соображений безопасности акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн формате. В 15:00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит салют.

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Видео: Piter.tv