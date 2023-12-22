Цель выставки — побудить россиян помогать людям, больным онкологией, привлечь их к донорству.

В Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство". Горожане смогут увидеть 30 живописных картин профессиональных художников и любителей, рассказывающих об онкологии и донорстве костного мозга. В проекте приняли участие и школьники Петербурга, она присоединились к акции "Запусти мозг". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Церемония открытия началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в КЗ "Крокусе". Цель выставки — побудить россиян помогать людям, больным онкологией, привлечь их к донорству. Как отметил депутат Государственной Думы РФ Николай Цед, важно проявить сопереживание и помочь тем, кто в этом нуждается.

В церемонии приняли участие люди, которые сейчас лечатся от рака. Некоторые из них тоже представили экспонаты.

Ранее мы Piter.tv: онколог назвал факторы, указывающие на рак почки.

Фото: Президентская библиотека (сайт)