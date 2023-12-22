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В Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство"
Сегодня, 9:33
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В Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство"

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Цель выставки — побудить россиян помогать людям, больным онкологией, привлечь их к донорству.

В Президентской библиотеке открылась выставка "О важном через искусство". Горожане смогут увидеть 30 живописных картин профессиональных художников и любителей, рассказывающих об онкологии и донорстве костного мозга. В проекте приняли участие и школьники Петербурга, она присоединились к акции  "Запусти мозг". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Церемония открытия началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в КЗ "Крокусе". Цель выставки — побудить россиян помогать людям, больным онкологией, привлечь их к донорству. Как отметил депутат Государственной Думы РФ Николай Цед, важно проявить сопереживание и помочь тем, кто в этом нуждается. 

В церемонии приняли участие люди, которые сейчас лечатся от рака. Некоторые из них тоже представили экспонаты.

Ранее мы Piter.tv: онколог назвал факторы, указывающие на рак почки.

Фото: Президентская библиотека (сайт)

Теги: здоровье, медицина, о важном через искусство, онкология, открылась выставка, президентская библиотека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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