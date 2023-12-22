Онколог назвал факторы, указывающие на рак почки

Злокачественные опухоли в почках у мужчин обнаруживают в полтора раза чаще.

Онколог-химиотерапевт клиники "Евроонко" в Петербурге Максим Астраханцев назвал главные причины возникновения рака почки в беседе с РИАМО. По его словам, злокачественные опухоли в почках у мужчин обнаруживают в полтора раза чаще.

Обычно основными причинами развития онкологии являются избыточный вес, артериальная гипертония и курение. Хотя последний фактор чаще связывают с раком лёгких или гортани, сигареты также оказывают воздействие на почки.

По словам специалиста, через парный орган проникают продукты горения табака и опасные канцерогены. Кроме того, рак почки часто возникает у пациентов с сахарным диабетом или гепатитом.

Онколог добавил, что в РФ ежегодно диагностируется в среднем около 20 тыс. новых случаев рака почек.

Ранее диетолог назвала продукты с высоким содержанием витамина С.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)