Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года колонии за взятку

И около одного млн рублей штрафа.

Бывший заместитель главы ФСИН Николай Баринов получил 3,5 года исправительной колонии и штраф 950 тысяч рублей за получение взяток. Об этом 20-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Смольнинский суд признал Баринова виновным в получении взятки при строительстве "Крестов-2". Cумма составила 44 млн рублей. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение.

Было установлено, что в 2007 года Николай Баринов договорился с бывшим гендиректором ОАО "Генеральная строительная корпорация" и директором ООО "Петроинвест" о получении откатов в размере 12% суммы, перечисленной ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти для строительства следственного изолятора "Кресты-2".

Ранее Piter.TV сообщил, что Владимир Путин прокомментировал высокие зарплаты чиновников.

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