Владимир Путин прокомментировал высокие зарплаты чиновников

Президент опасается потери квалифицированных кадров.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос граждан о высоких зарплатах чиновников. Глава государства в ходе "Прямой линии" объяснил это тем, что в противном случае существует риск потери квалифицированных кадров.

Я говорю об этом с болью в сердце. Мне бы очень хотелось, вот помните известную шутку: "мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных". Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть засада, если мы резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний. Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они разбегутся по частным канторам или за границу уедут. В конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и на этих рядовых работниках, о которых мы говорили. Владимир Путин, президент РФ

По словам президента, при низких заработных платах в России чиновники не будут принимать эффективные решения, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать. По мнению Путина, человек должен получать доход в зависимости от уровня своей квалификации и от результатов его работы. В то же время глава государства подчеркнул, что не должно быть такого колоссального разрыва. Но в госкомпаниях есть ряд своих особенностей:

Меня тоже иногда цепляет, честно вам говорю, когда смотришь на уровень их дохода. Я им говорил, кстати говоря. Но дело в том, что у них в компаниях много работает, в том числе иностранных специалистов. Их доход считается от первых лиц. Если доход резко понизить, то там тоже будет дефицит кадров. Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"