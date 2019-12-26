СМИ: на кадрах с Сухель аль-Хасаном засветился российский спецназовец.

К "любимому сирийскому командиру Путина" приставили спецназовца из РФ. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили журналисты из ANNA-News. Бригадного генерала по имени Сухель аль-Хасан во время поездки в провинцию Ракка охранял российский военный. Он попал на фотографии, сделанные во время встречи.

Местные СМИ заявили, что попавший на кадры военнослужащий является сотрудников Сил специальных операций ВС России. Он вооружен модифицированным пистолетом-пулеметов "Витязь".

Напомним, что сирийский генерал Сухель аль-Хасан считается одним из самых известных военачальников. Он награжден российскими орденами, а также имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от Сергея Шойгу. В 2018 году американский журналист по имени Сэм Дагер в статье для The Atlantic назвал его "любимым сирийским командиром" Владимира Путина.

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