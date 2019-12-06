В Сирии неизвестные напали на колонну американских военных

В SANA заявили, что ранено восемь человек.

Агентство SANA сообщило о том, что на территории Сирии неизвестные вооруженные лица атаковали американскую колонну. Инцидент произошел между северо-восточными провинциями Хасеке и Дейр-эз-Зор. По данным местного агентства, в результате нападения пострадали люди. Ранения получили трое американских солдат и пятеро курдов из "Сирийских демократических сил". Журналисты отметили, что с собой у атакующий было автоматическое оружие и гранаты.

Напомним, что ранее члены террористической группировки ИГ, запрещенной в России заявили о том, что они собираются восстановить собственное влияние на Сирию и Ирак, а также на международное сообщество. Директор программы геополитики Центра глобальной политики Хасан Хасан заметил, что США могут быть не готовы к подобным операциям со стороны экстремистов.

Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара.