Жертв среди местного населения нет.

SANA: Израиль нанёс ракетный удар по пригороду Дамаска. ОБ этом сообщили журналисты из арабского информационного агентства. По данным источника, Военно-воздушные силы Иерусалима атаковали Сирию. Обстрел велся в направлении незаселенного здания в южной части столицы. Одну боеголовку удалось перехватить системе противовоздушной обороны около 00:45 часов утра 17 ноября по местному времени (в 01:45 по московскому времени).

Эксперты уточнили, что ракеты вылетели со стороны Голанских высот. Среди мирного населения и военнослужащих потерь нет.

Из Петербурга в Тель-Авив запустят авиарейсы.

Фото: SANA

