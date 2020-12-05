Из Петербурга в Тель-Авив запустят авиарейсы

Полеты откроют с 11 ноября.

В четверг, 11 ноября, авиакомпания "Россия" откроет полеты из Петербурга в Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут выполнять один раз в неделю, каждый четверг, на судах Airbus A320. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Самолеты будут вылетать из Пулково в 9:30 и прибывать в столицу Израиля в 13:30. Обратный рейс – в 14:25 прибудет в Петербург в 20:30.

Согласно данным АТОР, 15 ноября Израиль откроет границы для индивидуальных российских путешественников, которые смогут предоставить документы о вакцинации "Спутником V", а также ПЦР-тест. Всех прибывших на территорию Израиля также ждет ПЦР-тест и тест на антитела. Отмечается, что за тестирование придется заплатить. Туристы будут находиться на самоизоляции в течение суток, пока делают результаты теста.

Ранее мы писали, что авиакомпания Royal Flight возобновит чартерные рейсы из Петербурга в Египет.

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