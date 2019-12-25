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Авиакомпания Royal Flight возобновит чартерные рейсы из Петербурга в Египет
Сегодня, 11:03
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Авиакомпания Royal Flight возобновит чартерные рейсы из Петербурга в Египет

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Рейсы будут доступны с 9 ноября.

Авиакомпания Royal Flight возобновит чартерные рейсы из Петербурга в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

С 9 ноября петербуржцам станут доступны рейсы в Шарм-эль-Шейх, с 10 ноября – в Хургаду. Перелеты запланированы на воздушном судне Boeing 737-800. 

Чартерные рейсы в Египет из аэропорта Пулково также выполняют авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии" и Nordwind Airlines.

Чартерный рейс – это перевозка по специальном заказу, осуществляемая самолетом.

Ранее мы писали, что аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание полетов.

Фото: Piter.TV

Теги: royal flight, египет, пулково, чартерный рейс
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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