Авиакомпания Royal Flight возобновит чартерные рейсы из Петербурга в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
С 9 ноября петербуржцам станут доступны рейсы в Шарм-эль-Шейх, с 10 ноября – в Хургаду. Перелеты запланированы на воздушном судне Boeing 737-800.
Чартерные рейсы в Египет из аэропорта Пулково также выполняют авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии" и Nordwind Airlines.
Чартерный рейс – это перевозка по специальном заказу, осуществляемая самолетом.
Ранее мы писали, что аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание полетов.
Фото: Piter.TV
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