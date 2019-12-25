Оно будет действовать до 26 марта 2022 года.

С 31 октября петербургский аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В зимнем расписание включены рейсы более чем по 70 российским направлениям. Новыми среди них станут: Курган авиакомпании "РусЛайн", Тобольск авиакомпании "Аэрофлот" и Магнитогорск авиакомпании Nordwind Airlines. Увеличится и количество рейсов в Архангельск, Москву, Начальник, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Минеральные Воды, Симферополь, Тюмень и Уфу.

Также в зимнем расписании насчитывается более 50 международных рейсов. Из Петербурга по-прежнему будут летать самолеты в Баку, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Гянджу, Доху, Дюссельдорф, Ла-Роману, Ниццу, Пафос, Скопье, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, путешественникам станут доступны рейсы в Белград.

Ранее пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в аэропорту Пулково.

Фото: Piter.TV