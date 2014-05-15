Пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в аэропорту Пулково

В ночь на 31 октября пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в петербургском аэропорту Пулково. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Ожидание багажа более часа. И везде столько народу.
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В комментариях под постом нашлись и те, кто недоволен путешественниками.
Из-за вас, летуны, мы будем ещё лет 20 в масках ходить. Чтобы вы там и остались со своими болячками.
пользователь в комментариях
Тем временем компании возобновляют авиасообщения, несмотря на пандемию коронавируса. В конце октября в Пулково запустили еженедельные рейсы в Карловы Вары.
Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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