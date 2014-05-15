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Пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в аэропорту Пулково
Сегодня, 10:09
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Пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в аэропорту Пулково

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Инцидент произошел в ночь на 31 октября.

В ночь на 31 октября пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в петербургском аэропорту Пулково. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Ожидание багажа более часа. И везде столько народу. 

автор поста

В комментариях под постом нашлись и те, кто недоволен путешественниками. 

Из-за вас, летуны, мы будем ещё лет 20 в масках ходить. Чтобы вы там и остались со своими болячками.

пользователь в комментариях 

Тем временем компании возобновляют авиасообщения, несмотря на пандемию коронавируса. В конце октября в Пулково запустили еженедельные рейсы в Карловы Вары. 

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: аэропорт, багаж, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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