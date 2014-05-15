Пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в аэропорту Пулково

Инцидент произошел в ночь на 31 октября.

В ночь на 31 октября пассажиры пожаловались на долгое ожидание багажа в петербургском аэропорту Пулково. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Ожидание багажа более часа. И везде столько народу. автор поста

В комментариях под постом нашлись и те, кто недоволен путешественниками.

Из-за вас, летуны, мы будем ещё лет 20 в масках ходить. Чтобы вы там и остались со своими болячками. пользователь в комментариях

Тем временем компании возобновляют авиасообщения, несмотря на пандемию коронавируса. В конце октября в Пулково запустили еженедельные рейсы в Карловы Вары.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург