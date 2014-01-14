В Пулково запустят еженедельные рейсы в Карловы Вары

Время в пути составит 2 ч 35 мин.

В четверг, 21 октября, стало известно, что в Пулково запустят прямые еженедельные рейсы авиакомпании Nordwind Airlines в Карловы Вары. Информация об этом появилась на официальном сайте петербургского аэропорта.

Так, с 19 декабря еженедельно по воскресеньям запланированы вылеты самолетов в Карловы Вары.

Из Петербурга воздушное судно отправится в 14:00, а приземлится в Карловы Вары – 14:35. Обратный вылет из Чехии – 15:35, прибытие в Пулково – 20:10. Время в пути составит 2 ч 35 мин.

Ранее с ноября из Петербурга в Египет запустят новые чартеры.

Фото: Piter.tv