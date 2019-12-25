С ноября из Петербурга в Египет запустят новые чартеры

С 9 ноября чартеры туроператора Coral Travel начнут летать в Египет из 27 городов России, в том числе из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.
В Египет будут летать в основном две авиакомпании Royal Flight и RedWings. Из Петербурга рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам пассажиры смогут отправиться в Шарм-эль-Шейх, а по средам и воскресеньям – в Хургаду.
Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 40 тысяч рублей на человека, в Шарм-эль-Шейх поездка обойдется от 31 тысячи. Россияне смогут отдохнуть в более чем 400 отелях Египта.
Ранее мы писали, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.