С ноября из Петербурга в Египет запустят новые чартеры

Самолеты будут летать дважды в неделю.

С 9 ноября чартеры туроператора Coral Travel начнут летать в Египет из 27 городов России, в том числе из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

В Египет будут летать в основном две авиакомпании Royal Flight и RedWings. Из Петербурга рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам пассажиры смогут отправиться в Шарм-эль-Шейх, а по средам и воскресеньям – в Хургаду.

Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 40 тысяч рублей на человека, в Шарм-эль-Шейх поездка обойдется от 31 тысячи. Россияне смогут отдохнуть в более чем 400 отелях Египта.

Ранее мы писали, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

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