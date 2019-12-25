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С ноября из Петербурга в Египет запустят новые чартеры
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

С ноября из Петербурга в Египет запустят новые чартеры

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Самолеты будут летать дважды в неделю.

С 9 ноября чартеры туроператора Coral Travel начнут летать в Египет из 27 городов России, в том числе из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

В Египет будут летать в основном две авиакомпании Royal Flight и RedWings. Из Петербурга рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам пассажиры смогут отправиться в Шарм-эль-Шейх, а по средам и воскресеньям – в Хургаду.

Стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 40 тысяч рублей на человека, в Шарм-эль-Шейх поездка обойдется от 31 тысячи. Россияне смогут отдохнуть в более чем 400 отелях Египта.

Ранее мы писали, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Фото: pexels.com

Теги: египет, туризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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eminores
Сегодня 11:39

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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