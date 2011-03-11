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Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
Сегодня, 22:07
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

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В Испанию будет запущено четыре рейса в неделю.

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Информация об этом появилась в телеграм-канале правительства России со ссылкой на оперштаб.

С 21 сентября также возобновят рейсы в Египет и Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска, а также Читы. Об этом говорится в сообщении.

Рейсы в Ирак будут выполняться два раза в неделю из Москвы. Из Москвы в Мадрид и Барселону рейсы будут выполнять четыре раза в неделю.

Ранее мы писали, что этим летом Петербург стал самым популярным туристическим направлением в России этим летом. 

Фото: pixabay

Теги: возобновление авиасообщения с испанией
Категории: Новости России, Лента новостей,

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