В Испанию будет запущено четыре рейса в неделю.

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Информация об этом появилась в телеграм-канале правительства России со ссылкой на оперштаб.

С 21 сентября также возобновят рейсы в Египет и Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска, а также Читы. Об этом говорится в сообщении.

Рейсы в Ирак будут выполняться два раза в неделю из Москвы. Из Москвы в Мадрид и Барселону рейсы будут выполнять четыре раза в неделю.

Ранее мы писали, что этим летом Петербург стал самым популярным туристическим направлением в России этим летом.

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