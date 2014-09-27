За счет туризма городской бюджет обогатился на 117 млрд рублей.

Петербург стал самым популярным туристическим направлением в России этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма со ссылкой на топ-лист, представленный национальной системой бронирования отелей Bronevik.com.

В июне первое место делили между собой Краснодарский край и Петербург. Однако позже, с наступлением времени массовых отпусков, туристы стали отдавать предпочтение Петербургу.

Более того, согласно результатам исследования сервиса OneTwoTrip, Петербург вошел в топ-5 городов России, куда туристы приезжали отдыхать с детьми этим летом. За счет туризма городской бюджет обогатился на 117 млрд рублей.

Также Петербург стал лидером рейтинга городов России для отдыха в праздники.

Фото: Piter.tv