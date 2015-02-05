Петербург стал лидером рейтинга городов России для отдыха в праздники

В рейтинг среди российских городов вошли также Сочи, Эльбрус, Байкал и Калининград.

Большая часть россиян предпочитают события и праздники отмечать в Петербурге. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма со ссылкой на данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным опроса, 55% человек отправляются в путешествие, чтобы отметить важное событие. Так, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, Новый год — 45%.

Гости города могут насладиться не только красотами Петербурга, но и стать частью мероприятий мирового уровня, ставшие визитной карточкой. К примеру, фестивали "Чудо света" и "Масленица 2.0", акция "Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга" неоднократно становились лауреатами премии Russian Event Awards.

В этом году Петербург также проведет несколько масштабных мероприятий. В честь 800-летия князя Александра Невского планируется проведение исторического шоу "Связь времён" со свето-визуальными эффектами.

Ранее мы писали, что Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе.

Фото: pexels.com