Петербург попал в список городов России, где можно дешево отдохнуть в августе

Список возглавил Брянск.

Названы города России для бюджетных путешествий в августе. Рейтинг опубликовал OneTwoTrip.

Эксперты составили список маршрутов с наименьшей средней стоимостью. Оказалось, что дешевле всего в последний месяц лета улететь в Брянск. Билеты туда-обратно обойдутся примерно в три тысячи рублей.

Кроме того, недорого можно слетать в Липецк (билеты в оба конца 4300 рублей). Чуть больше придется отдать за поездку в Нижний Новгород (4400 рублей) и Петербург (4500 рублей). Билеты в Ульяновск обойдутся 5600 рублей и более. За шесть тысяч можно посетить Псков и Казань.

Еще дешевле можно путешествовать на поезде. Например, билет в Тулу стоит тысячу рублей, а в Ржев и Тверь – 1100 рублей. За 1300 можно отправиться во Владимир, Муром и Ярославль. Минимум 2100 придется отдать за поездку в Петербург.

Ранее мы называли сумму, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге.

Фото: pexels.com