Названа сумма, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге

У города на Неве есть все шансы стать мировой столицей делового туризма.

Названа сумма, которую тратят туристы в Петербурге. Средний чек делового туриста в прошлом году почти в 4 раза превысил чек обычного. Об этом на заседании в Смольном сообщил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Так, в 2020 году обычный турист в среднем оставлял в городе 37,7 тысяч рублей. Деловой в свою очередь тратил 142 тысячи рублей.

Корнеев заявил, что у Петербурга есть все шансы стать мировой столицей делового туризма. В период с 2021 по 2028 гг. в городе на Неве запланированы десять конгрессно-выставочных мероприятий в сфере развития делового туризма. Они должны пополнить городской бюджет более чем на 2,4 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Петербург попал в тройку лучших городов для работы летом.

Фото: pixabay.com