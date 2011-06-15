Петербург попал в тройку лучших городов для работы летом

На первом месте расположилась Москва, а на втором Сочи.

Россияне назвали города, которые лучше всего подходят для работы летом. Список возглавила Москва, которая набрала 41% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру".

На второй строчке расположился город Сочи. За него проголосовали 30% респондентов. Тройку лидеров замкнул Петербург – 26%.

В топ-6 также попали Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%).

Больше всего в Москве и Петербурге привлекают высокая зарплата и большое количество вакансий и сезонных предложений о работе. В Краснодар и Сочи россияне стремятся из-за близости к морю и хорошего климата.

Ранее стало известно, сколько денег россияне тратят на еду.

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